Vereine : Ehranger Vereine blicken aufs Fest

Trier-Ehrang Die Gemeinschaft bestätigt den Vorsitzenden Oliver Irmen im Amt.

In diesem Jahr sollen zwei Bühnen mit Musik, eine große Tombola, ein Feuerwerk, der Familiensonntag und der Autoscooter die Herzen der Besucher höherschlagen lassen. Neben traditionellen Darbietungen (Männergesangverein, Joe Casel, two4you) spielen The Lions, The Mules, New Vintage und weitere Bands.