Nach LKW-Durchbruch : Ehranger wollen ihre alte Durchfahrt wieder haben...

Trier-Ehrang Der LKW-Durchbruch vor sechs Monaten in Ehrang hallt noch immer nach. Wie es dort weitergeht und warum noch nicht allzu viel passiert ist.

Warum stocken die Reparaturarbeiten an dem Haus schon seit Monaten? Wann sind Durchgang und Durchfahrt von der hinteren Wohnbebauung zur Hauptstraße wieder frei? Diese Fragen werden derzeit in der Ehranger Straße im Bereich der Hausnummer 56 – auch davor, dahinter und gegenüber – oft gestellt. Nach rund sechs Monaten haben viele hier den Anblick einer mit Gerüsten und rot-weißen Absperrgittern zugestellten Durchfahrt satt. Aber dafür, so stellt sich heraus, ist das Wetter verantwortlich.