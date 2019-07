Kirche : Ehrenamt in der Kirche

Trier Die Pfarreien der Zukunft im Bistum Trier sollen künftig von Teams geleitet werden, die sich aus je drei hauptamtlich und bis zu zwei ehrenamtlich Engagierten zusammensetzen. Gemeinsam mit dem Rat der Pfarrei, dem bis zu 22 Ehrenamtliche angehören können, tragen sie die Verantwortung für die pastorale Entwicklung in der Pfarrei, das Personal und die Ressourcen.

Um einen Einblick in die Aufgaben und das Anforderungsprofil sowie in die generelle Arbeit der Leitungsteams und die Arbeit im Rat der Pfarrei zu bekommen, bietet das Bistum Trier eine Infoveranstaltung an: 21. September, 10 bis 16 Uhr in der ehemaligen Abteikirche Sankt Maximin, Maximinstraße 18. Anmeldung bis zum 6. September beim Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat. Telefon 0651/7105-566 oder E-Mail ehrenamt@bistum-trier.de