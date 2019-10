Engagement : Ehrenamtliche fürs Kinder- und Jugendtelefon in Trier gesucht

Trier Der Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Trier sucht für das Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ Frauen und Männer, die montags bis samstags zwischen 14 und 20 Uhr für zwei Stunden pro Woche für eine Dauer von mindestens zwei Jahren ehrenamtlich im Beratungsteam des Kinder- und Jugendtelefons mitarbeiten.

Täglich suchen tausende Mädchen und Jungen Unterstützung in schwierigen Situationen oder einfach nur jemanden, der ihnen zuhört und ihre Themen ernst nimmt. Deshalb startet im Januar 2020 ein neuer Ausbildungskurs, der die Berater in sechs Monaten auf den Dienst am Telefon vorbereitet. Die professionelle Ausbildung findet in einem Team in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes Trier „Meine Burg“ unter Anleitung von qualifizierten Fachkräften statt.