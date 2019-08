Vereine : Ehrenamtliche Helfer ermöglichen Ruwerfest

Trier-Ruwer/Eitelsbach Hohes Engagement herrscht hinter den Kulissen. Besonders viel Applaus gibt es bei einem Abschied.

Bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius ging so mancher an seine körperliche Grenze. In der Gemeinschaft Ruwerer Ortsvereine unterstützt man sich gegenseitig. Der Musikverein tritt bei den Veranstaltungen der übrigen Ortsvereine auf. Fleißige Helfer der Ruwerer Feuerwehr, des Karnevalvereins und weitere Freiwillige aus anderen Vereinen packten bei der Vorbereitung zum Ruwerfest mit an und revanchierten sich so auf ihre Art.