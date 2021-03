Corona-Pandemie : Neue Schnelltestzentren in Waldrach und Föhren

08.03.2021, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Die medizinisch-technische Laborassistentin Dominique Kröber der Corona-Ambulanz im Corona-Schnelltestzentrum in einer Sporthalle hält ein Wattestäbchen für einen Abstrich für einen Corona-Schnelltest in der Hand (gestellte Szene). Hunderte Zentren für die neuen Corona-Schnelltests sollten am Montag in Rheinland-Pfalz startbereit sein. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Thomas Frey