Würdigung : Ehrenbürgerschaft für „politisches Schwergewicht“

Ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz und der Freiherr-vom-Stein-Plakette engagierte sich Günter Jakobs (CDU) Jahrzehnte im VG-Rat sowie im Trier-Saarburger Kreistag und dem Sparkassenverwaltungsrat. Er war Schöffe am Amts- und Landgericht und ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Koblenz. Sein Einsatz für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, dessen Trierer Bezirk er 1989 bis 2012 vorstand, führte ihn zum Vorteil des Kreises durch ganz Europa. Im Ort tragen seine Handschrift: die Altenberghalle, 2014 saniert, Pfarr- und Jugendheim, Drei-Ärzte-Brunnen, Neubaugebiete, Sport- und Tennisplätze. Zum 1. Mai 2018 legte er das seit 1986 ausgeübte Ortsbürgermeisteramt aus gesundheitlichen Gründen nieder. In Rente ging er 2012 – mit 70 Jahren, worüber der TV, den er als Kind austrug, berichtete.