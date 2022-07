Campus : Uni-Präsident Jäckel erhält Ehrendoktorwürde

Trier Die Theologische Fakultät Trier hat die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. Michael Jäckel (Trier), Br. Dr. Andreas Knapp (Leipzig), Christel Neudeck (Troisdorf-Spich) und Sr. Mary Prema Prierick MC (Zaborów/Polen) mit einer akademischen Feier begangen.

In seiner Laudatio auf den Präsidenten der Universität Trier, Michael Jäckel, lobte Brantl die Zusammenarbeit der zwei eng verbundenen, aber doch eigenständigen Institutionen: „Für Prof. Dr. Michael Jäckel war es in seiner Amtszeit immer ein Kernanliegen, die Verbindung zur Theologischen Fakultät zu suchen, zu fördern und zu stärken.“ Außerdem schätze er, dass Jäckel auch in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit schon immer offen für Impulse theologischer Persönlichkeiten gewesen sei.