Kolumne : Ich freue mich ...

Hans-Karl Meunier (wird am 7. November 76), Trier-Nord, ist in der Jahreshauptversammlung der Karnevalsgesellschaft KG M’r wieweln noch en Zalawen 1911 (kurz: Wieweler) zum Ehrenpräsidenten gewählt worden. Meunier, seit 56 Jahren Vereinsmitglied und nach neun Jahren als Präsident nicht mehr zur Wiederwahl angetreten, hat nun erstmals nach Jahrzehnten kein Vorstandsamt mehr inne. In der Bütt ist er weiterhin zu erleben – mit einem Solovortrag sowie im Duo mit Jürgen Jakobs als Tröps & Trölles. Vereins-Infos online unter www.wieweler.de