Fastnacht : Ehriker Prinzenpaar schwingt das Zepter

Trier-Ehrang Märchen stehen in der aktuellen Session hoch im Kurs. Doch eine Überraschung verblüffte die Narren.

Dankesworte des ersten Vorsitzenden Jürgen Haubrich folgten. Nicht erstmals in Ehrang, allerdings erstmalig bei „Blau-Weiß“, führten die Trierer Hofmusikanten die „blau-weiße“ Riege mit „Treuer Husar“ und „Ach wär ich nur“ an und sorgten für einen tollen Rahmen während des Einzugs des Prinzenpaares.

Gertrud Haas stellte die Tollitäten samt Gefolge vor, bevor Prinzenkette und Blumenzepter durch das Ex- an das neue Prinzenpaar überreicht wurden. Gleich darauf folgte die Thronrede. Traditionsgemäß wurde die Lokalpolitik auf die Schippe genommen, Ortsvorsteher Berti Adams überreichte ohne Widerstand den Schlüssel von Ehrang. Die Tollitäten nahmen dankend an, sprachen frech politische Probleme an und kritisierten amüsant: „Durch den gecancelten Moselaufstieg fließen die Millionensummen vom Bund nach Ehrik. Hiermit wird unser Verkehrs- und Umweltprojekt Eifeltor finanziert.“