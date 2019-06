Natur : Eichenprozessionsspinner in Trier-Mariahof

Trier Gleich zu zwei Stellen in Trier-Mariahof musste am Pfingstsonntag kurz nach 13 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Anrufer hatten mitgeteilt, dass sich an mehreren Bäumen Eichenprozessionsspinner ausgebreitet hatten.

Zuerst wurde der Bereich am Brubacher Hof begutachtet, anschließend am Montessoriweg. Die Feuerwehr konnte hier nicht viel ausrichten. Sie sperrte den Bereich ab und befestigte Warnschilder.