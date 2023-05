Kurzgeschichte Pitter und die Versteigerung der Nationalgüter

So stapfte der Pitter verdrossen nach Hause, alles umsonst und blamiert dazu. Ade, Freiheit. Jeder konnte demnächst über ihr Land verfügen. „Pitter“, er sprach es „Pittärr“ aus, „qu’est-ce qu’il y a? Was ist los?“, fragte eine Stimme hinter ihm. „Der Teufel ist los, und er heißt Kleutgen.“ Und er erzählte dem befreundeten Arzt, der inzwischen öfter in Korlingen geholfen hatte, was er versucht hatte, um die Korlinger zu befreien. „Das war mutig, Pitter, aber bei dem Kleutgen musst du aufpassen. Der steigert für die obersten Beamten. Zuletzt hat er den ganzen Ort Oberkirch jenseits der Mosel ersteigert, für nur 6500 Francs. Ich will euch nur kurz verraten, was er später mit Grund und Boden getan hat: Das Land hat er in 106 Parzellen aufgeteilt und an arme Bauern verkauft, die jetzt einen kleinen Kartoffel­acker oder einen größeren Garten hatten. Erlös: 27.000 Francs. So macht man Geschäfte.“