Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess am Trierer Landgericht : Feuer in Grillhütte – Absicht oder Leichtsinn?

Trier/Waldrach Ein 23-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: besonders schwere Brandstiftung. Er soll ein Weinbergshäuschen in Waldrach abgefackelt und zwei Männer verletzt haben. Die Aussagen widersprechen sich.



In den Weinbergen oberhalb Waldrachs stand bis zum 5. Oktober 2019 ein als Grillhütte genutzter, ehemaliger Geräteschuppen der Bischöflichen Weingüter. Heute steht dort nur noch eine ausgebrannte Ruine. Die Rauchschwaden aus der Brandnacht zum 6. Oktober haben sich längst verzogen, doch dafür geht es am Montag recht nebulös in der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Trier zu.

Angeklagt ist ein 23-Jähriger aus Waldrach, dem besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen wird. Aus der Sicht von Staatsanwältin Selina Schmitz klingt das so: Am Abend des 5. Oktober 2019 soll sich der Angeklagte mit einem Freund und einem neuen Bekannten in die Grillhütte oberhalb von Waldrach begeben haben, um dort zu feiern.

Dazu musste zunächst ein mobiles Stromaggregat aktiviert werden, denn die Hütte hatte keinen Netzanschluss. Der neue Bekannte befüllte das Gerät im Eingang der Hütte aus einem Kanister mit Benzin, der zweite junge Mann leuchtete ihm dazu mit dem Handy, und der Angeklagte stand vor der Tür. Warum auch immer habe der plötzlich mit seinem Feuerzeug gespielt.

In der Anklage heißt es: Trotz Aufforderung, dies zu unterlassen, soll er von außen das brennende Feuerzeug auf das überlaufende Benzin gehalten haben. Es gab eine Stichflamme und die Hose des Freundes geriet in Brand. Er rettete sich durch das zwei Meter hohe Fenster, erlitt aber eine leichte Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennungen. Der Mann am Kanister erlitt leichte Verbrennungen und eine Prellung. Die Hütte brannte komplett aus. Der mutmaßliche Zündler wurde am Morgen in der elterlichen Wohnung von der Polizei aus dem Bett geholt. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Sekundiert von den Verteidigern Christian Hölzer und Sven Collet ist er bereit, über sich und die Brandnacht zu reden. Seine bisherige Karriere klingt glanzlos: abgebrochene Lehren und ebensolche Arbeitsstellen.

Den 5. Oktober schildert er sehr detailliert: Da war er mit seinem Kumpel in Waldrach unterwegs und es floss wohl an verschiedenen Stationen einiges an Alkohol. Am Abend gesellte sich der dritte Mann hinzu. Gegen 24 Uhr ließen sich die drei von Bekannten zur Grillhütte hochfahren und dort absetzen. Dann betraten als wichtigste Requisiten der Benzinkanister und das Stromaggregat die Bühne.

Und ab da weichen die Schilderungen erheblich voneinander ab. „Die waren mit dem Benzin beschäftigt und ich habe mir draußen eine Zigarette angezündet. Dann brannte es plötzlich“, sagt der Angeklagte.

Der Mann mit dem Kanister, der auch die Schlüssel zur Grillhütte verwaltete, hat eine andere Version: „Ich war am Abfüllen, da ist mir etwas Benzin danebengelaufen. ,Ich mach mir mal ne‘ Zigarette an‘ hat der Angeklagte plötzlich gesagt. Ich schaue hoch, sehe das Feuerzeug, dann die Stichflamme, und ich machte, dass ich raus kam.“ Der sei wohl nicht gut gelaunt gewesen, sagte der Zeuge auf die Frage des Vorsitzenden Richters Armin Hardt, warum der Angeklagte das gemacht haben könnte. Allerdings ist diese Version des Zeugen nicht identisch mit dessen ersten Aussagen bei der Polizei. Da hat er den Fall noch wie oben in der Anklage geschildert – dass der 23-Jährige das Feuerzeug direkt ans Benzin gehalten habe.

Diese „reine Fassung“ vertritt vor Gericht der ehemals gute Freund des Angeklagten. „Hat er das Feuerzeug direkt drangehalten?“, wird er von Richter Hardt gefragt. Antwort: „Ja, das war so.“ Er sagt aber auch, dass der Bekannte über das Fenster in die Hütte gestiegen sei. Dies, obwohl der andere als Zeuge zuvor erklärt hat, dass er die Schlüssel besitze. Fragen über Fragen ...