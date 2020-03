Mutmacher : Ein Appell an Trier: „Mir packen dat!“

Trier (hmi) Ungewöhnlich ruhig ist es derzeit in den Städten und Dörfern der Region. Wo sich sonst an der Porta Nigra Touristen und Einheimische tummeln, herrscht deutlich weniger Betrieb.

Ein Radiosender hat eine klare Botschaft für all diejenigen, die sich in Zeiten von Corona unsicher fühlen: „Mir packen dat! @wirsindtrier“ (in Anlehnung an Angela Merkels Slogan „Wir schaffen das“ in der Flüchtlingskrise) haben Mitarbeiter vermutlich mit Sprühkreide auf den Platz vor der Porta Nigra geschrieben.