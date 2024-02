Kolumne Straßenkampf Ein Appell wegen der Äpfel: Wenn Radler Slalom fahren müssen ...

Die Bauern nutzen ihn als Protestmittel. Sie kippen ihren Mist auf die Straße, damit niemand durchkommt. So ist es diese Woche unter anderem an der Grenzbrücke bei Grevenmacher zu kilometerlangen Staus gekommen. Eine absichtliche Blockade des Berufsverkehrs, die laut Polizei Ermittlungen wegen Nötigung nach sich ziehen. Im Gegensatz zu den anderen Aktionen sei die Mistblockade und die anderen Aktionen an dem Tag nicht angemeldet gewesen, erläutern die Ermittler.