„Man kennt die Leute und das Hintendran“ Klein, aber sympathisch: Ein Blick hinter die Kulissen des Trierer Wochenmarkts

In aller Herrgottsfrühe bauen Händler Verkaufsstände auf und öffnen die Verkaufsklappen ihrer Transporter. Das Thermometer verheißt Kälte. Als gegen 6.30 Uhr alles hübsch angerichtet ist, schlurfen erste Kunden über den Markt. Sie sind an diesem Januarmorgen in Daunenjacken oder Wollmäntel eingemummelt, tragen Handschuhe sowie Taschen und Körbe mit sich. Bevor sie zur Arbeit fahren, kaufen die Frühaufsteher schnell ein: Brot, Gemüse, Obst, Wurst, Fleisch, Oliven.