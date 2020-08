Jubiläum : Fastnachtsprinzessin mit 99 Jahren

Gertrud Ruhl feiert ihren 100. Geburtstag im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Trier, in dem sie seit fünf Jahren lebt. Foto: TV/Presseamt der Stadt Trier

Trier Ein bisschen Spaß muss sein: Die Triererin Gertrud Ruhl feiert ihren 100. Geburtstag.

Die rüstige Seniorin lebt erst seit fünf Jahren in der Einrichtung in der Böhmerstraße. Bis sie 95 war, wohnte sie in der Innenstadt und ging die 55 Stufen in ihre Wohnung zu Fuß, da es keinen Aufzug im Haus gab.