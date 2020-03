Konzert : Ein Cross-Over bekannter Melodien in Schweich

Ein Cross-Over bekannter Melodien in Schweich

SCHWEICH red

(red) Die Konzertproduktion „Pop meets Classic“ mit Frank Rohles & Friends ist am Samstag, 7. März, 20 Uhr, im Bürgerzentrum in Schweich zu Gast. Von Rockmusik über Pop, Musical und Operette bis hin zu Cross-Over-Songs (Mix aus Klassik und populärer Musik) sowie weltbekannte Arien aus dem Bereich der Oper, all das gehört zum Repertoire des Ensembles. Die Karten sind ab 19,35 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.