Veranstaltung : Ein Festakt für drei Verfassungen

Trier 170 Jahre Paulskirchen-Verfassung, 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, 70 Jahre Grundgesetz: In einer öffentlichen Gedenkveranstaltung am Donnerstag, 23. Mai, um 17 Uhr, würdigen die Universität Trier und das Institut für Rechtspolitik die Jubiläen dieser drei bedeutenden Verfassungen für die Geschichte der Demokratie in Deutschland.

