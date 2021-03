März: Der erste Covid-19-Fall in Trier wird am 11. März 2020 registriert. Es ist ein 45-jähriger Berufspendler, der sich in Luxemburg angesteckt haben soll. Am 15. März gibt es den ersten Fall im Kreis Trier-Saarburg. Die gemeinsame Corona-Klinik der beiden großen Trierer Krankenhäuser wird am 19. März eröffnet. Am 28. März stirbt der erste Corona-Patient, ein 65-Jähriger aus dem Kreis.