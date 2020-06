Jugend : Mitstreiter für Jugendcafé gesucht

Trier (red) Eine Gruppe junger Menschen arbeitet seit einiger Zeit an der Planung und Umsetzung eines Jugendcafés. Das ist eine der zentralen Forderungen der Teilnehmer der Jugendkonferenz. Die Stadt Trier unterstützt dieses Ansinnen im Rahmen ihrer kommunalen Jugendstrategie.

Wer Lust hat mitzureden, ist zum nächsten Projektgruppentreffen eingeladen am Mittwoch, 1. Juli um 17 Uhr, im Jugendzentrum Exzellenzhaus, ehemalige Geschwister-Scholl-Schule, St. Mergener Straße 1, in Trier. Eingeladen sind junge Menschen ab 14 Jahren. Aufgrund der aktuell gültigen Verordnungen bezüglich der Corona-Covid-19-Pandemie ist es unbedingt erforderlich das sich Interessierte vorher bei Dirk Mentrop im Exzellenzhaus per E-Mail oder Telefon anmelden (d.mentrop@exhaus.de oder telefonisch unter 0651/99187826). Alternativ geht auch eine Anmeldung per Instagram-Nachricht über die Instagramseite des Jugendcafés: @jugendcafe_trier. Bitte dabei den vollständigen Namen, Adresse und eine Kontakttelefonnummer angeben. Die gesammelten Daten werden nach vier Wochen Aufbewahrung vernichtet und dienen keinen anderen Zwecken als der eventuellen Nachverfolgung einer Covid-19-Infektion.