Helfer in der Not : Junger Mann leistet Erste Hilfe - Patient sucht seinen Lebensretter

Trier Ein 90-jähriger Mann ist am Freitag in seinem Hausflur in Trier-Kernscheid schwer gestürzt. Das beherzte Eingreifen eines jungen Autofahrers verhinderte Schlimmeres.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marius Kretschmer

Ein 90-jähriger Mann aus Trier-Kernscheid war mit seiner Enkeltochter auf dem Weg zum Einkaufen. Er drehte noch mal um, weil er etwas in seiner Wohnung vergessen hatte. Dabei stürzte er jedoch und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. In Panik lief die Enkeltochter auf die Straße, um Hilfe zu suchen. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes hielt an und stillte die Kopfwunde des gestürzten Mannes, bis der gerufene Notarzt eintraf.