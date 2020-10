Gedenken und Mahnung : Ein kleiner Koffer soll in Trier an die Deportation von 189 Juden erinnern

Ein kleiner Koffer soll in Trier an die Deportation von 189 Juden erinnern

Trier Vor gut 100 Teilnehmern wurde am Freitag auf dem Rindertanzplatz ein kleiner Bronzekoffer enthüllt. Er soll an eines der dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte erinnern und zum Nachdenken anregen.

Es muss reger Betrieb geherrscht haben auf dem heutigen Rindertanzplatz am frühen Nachmittag des 16. Oktober 1941. 189 Menschen aus Trier und Umgebung sollten sich damals um 14 Uhr im dortigen Bischof-Korum-Haus einfinden. Sie hatten ihre Schlüssel abgegeben, Vermögenserklärungen ausgefüllt und einen großen Teil ihres Vermögens überwiesen – 50 Reichsmark Wegegeld inklusive. Womit sie ihre Koffer packen durften, war genau vorgeschrieben: Zwei Paar Socken, zwei Hemden, zwei Unterhosen und so weiter. Nur wohin die Fahrt gehen sollte, das ahnten sie allenfalls aus Gerüchten.

189 Menschen. Am helllichten Tag. Es waren Jüdinnen und Juden, die nachts in den Deportationszug Da3 verladen werden sollten. Ziel: Das Ghetto Litzmannstadt. Die allermeisten wurden später ermordet.

Über Jahrzehnte ließ der Rindertanzplatz nichts von diesem düsteren Kapitel der Stadtgeschichte vermuten. Erst 2019 stellte die Stadt zwei Informationstafeln auf. Seit vergangenem Freitag soll nun auch ein kleiner Bronzekoffer an das erinnern, was sich damals unter aller Augen abspielte. Etwa 40 mal 30 Zentimeter, wie vergessen steht er dort auf einer der Sitzgelegenheiten. Daneben eine Bronzetafel mit einem kurzen Informationstext und einem Gedicht von Gerty Spies – einer Trierer Jüdin, die das KZ Theresienstadt überlebte. Es trägt den Titel „Des Unschuldigen Schuld“ und mahnt dazu, bei Unrecht nicht bloß mit den Schultern zu zucken, sondern tätig zu werden. „Meine Intention war, genau an diesem Ort, an dem viele Menschen vorbeigehen, etwas zu platzieren, das zunächst die Neugierde weckt und dann zum Nachdenken anregt“, sagt Ralf Kotschka, der das Projekt vor bald drei Jahren initiiert hat.