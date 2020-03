Denkmalschutz : Ein neues Gewand für den Monopteros 

Steinmetz Stefan Raquet erklärt, was an dem Rundtempel, einem Monopteros, gemacht werden muss. Foto: Julia Nemesheimer

Trier-Euren Der Rundtempel im Lustgarten von Schloss Monaise kann dank ausreichender Finanzierung restauriert werden – und soll noch in diesem Jahr fertig sein.

„Im Sommer trinken wir dann hier Oberbürgermeisterwein“, sagt Wolfram Leibe lachend. Grund dafür hat das Stadtoberhaupt Triers, denn es gibt vier Geldgeber, die sich an der Restaurierung des Rundtempels, eines sogenannten Monopteros, in der Parkanlage von Schloss Monaise beteiligen. Der Denkmalschutz – auch außerhalb des Zentrums – spielt für Leibe und Baudezernent Andreas Ludwig eine große Rolle.

Während das Schloss selbst bereits in der 1990er Jahren für mehrere Millionen Euro restauriert wurde und auch die Grabkapelle und eine Gloriette der Aufmerksamkeit von Restauratoren zuteil wurden, zeigt sich der Monopteros noch immer von faszinierender, wenngleich verwitterter Schönheit. Um diese wieder voll erstrahlen zu lassen, beschloss der Denkmalpflegebeirat der Stadt Trier im April 2017, sich um Gelder zu bemühen, um auch dieses Gebäude wieder instand setzen zu lassen.

Der Monopteros, der zu den ältesten Bauwerken dieser Art in Deutschland zählt, kann über zwei Stufen betreten werden und ist nach allen Seiten hin offen. Acht Säulen tragen eine hohe, halbkugelförmige Kuppel. Die Decke war vormals mit einem Himmelsmotiv bemalt. „Damit hatten die Herrschaften, die in den Gärten lustwandelten, eine Überdachung, während sie Erfrischungsgetränke einnahmen, und dennoch die Illusion unter freiem Himmel zu stehen“, erklärt Restaurator Thomas Lutgen.

Seit 2010 beschäftigt er sich mit dem Bau. Denn bei solchen Gebäuden steckt viel Vorarbeit dahinter. So muss im Vorfeld geklärt werden, welche Steine und Materialien verwendet wurden, wie die Statik und Bautechnik an sich aussieht. Im Fall des Monopteros habe man unterschiedliche Steinsorten benutzt, unter anderem Kordeler Sandstein, aber auch Kalkstein für die aufwendigen Verzierungen. Dies führe laut Lutgen zu einer unterschiedlichen Verwitterung, die durch die offene Bauweise und den geringen Schutz vor äußeren Einflüssen ohnehin stark sei. Dennoch sei das Gebäude nicht einsturzgefährdet, sondern nur an vielen Stellen beschädigt. Um dem zuständigen Steinmetz Stefan Raquet die Arbeit zu ermöglichen, gibt es vom Restaurator eine Karte mit den eingezeichneten Schäden und Steinsorten.