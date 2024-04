Ein Besuch auf dem Trierer Hauptfriedhof Dem Himmel so nah: Eine besondere Geschichte an einem besonderen Ort

Trier · Dieter Buck und Claudia Fürst kommen jeden Tag auf den Trierer Hauptfriedhof. Immer um die Mittagszeit, immer an dieselbe Stelle, an das Grab ihrer Tochter Sylvie. Sie war 30 Jahre alt, als sie im Oktober 2020 verstarb. „Wenn man guten Mutes bleibt“, sagt Dieter Buck „ist so vieles möglich“. Die Geschichte von besonderen Menschen an einem besonderen Ort.

Kommt jeden Tag zum Grab seiner Tochter auf den Trierer Hauptfriedhof: Dieter Buck. Normalerweise begleitet ihn dabei seine Lebensgefährtin Claudia Fürst. Foto: Marek Fritzen