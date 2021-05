Viezjupp : Ein richtiges Schreckgespenst

In Luxemburg ist alles besser. Die Löhne sind höher, die Spritpreise niedriger. Und ab Sonntag dürfen dort Menschen in den Innenbereichen der Restaurants bewirtet werden. Doch halt. Auch in der Hauptstadt des Nachbarlands greift ein Schreckgespenst um sich: Tempo 30. Seit Mitte der Woche gilt vor einer Schule im Süden der Stadt das staatlich angeordnete Schneckentempo.

