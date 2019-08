Meine Hilfe zählt : „Ein riesengroßes Dankeschön“

Trier/wittlich/Altrich Meine Hilfe zählt: Kinder psychisch kranker Eltern erleben einen stärkenden Tag – Vereine und Organisationen hoffen weiter auf Spenden.

Freude und Dankbarkeit bei Auryn: „Ein riesengroßes Dankeschön!!“, schreibt der Verein unter www.meine-hilfe-zaehlt.de. „Wir möchten uns bei allen Spendern ganz herzlich bedanken, die diesen wunderschönen Tag ermöglicht haben.“ Die Fachstelle Auryn in der Walramsneustraße in Trier ist seit 2001 die einzige Anlaufstelle im Umkreis von rund hundert Kilometern für Kinder psychisch kranker Eltern. Die Kinder können sich ihre Sorgen von der Seele reden, und Mitarbeiter unterstützen sie dabei, besser mit der psychischen Erkrankung des Vaters oder der Mutter und den Folgen umgehen zu können. Auch Aktionen wie den „WaldWunderWeg - Märchenerzählungen, Naturerlebnis, ein Wundertag im Wald!“, das nun voll finanzierte Meine Hilfe zählt-Projekt, bietet Auryn an. Die Märchenerzählerin und Naturpädagogin Gitta Pelzer hatte die Kinder auf einem Streifzug durch den Wald begleitet. Dabei haben die Jungen und Mädchen Märchen gehört und von Pelzer vorbereitete Abenteuerspiele erlebt. Märchen sind etwas ganz Besonderes für Kinder: Das Kind bindet seine eigenen Gefühle an die Figuren, dabei kann es für sich selbst mehr Klarheit und Orientierung erfahren, neuen Mut und Hoffnung schöpfen. So beschreiben Fachleute den Prozess während des buchstäblich märchenhaften Tages im Wald mit Gitta Pelzer. TV-Leser haben insgesamt 1646 Euro gespendet, den Waldwunderweg möglich gemacht und jedem einzelnen Kind geholfen, besser mit der Erkrankung des Elternteils klarzukommen. Es ist das mittlerweile 390. Projekt, das TV-Leser finanziert haben.

Bester Spendensammler in der vergangenen Woche war das 21. und jüngste Projekt der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) Wittlich. Schon mit seiner Vorstellung im Trierischen Volksfreund war das Projekt „Hilfe für traumatisierte IS Opfer und Flüchtlinge in Kurdistan Irak“ senkrecht gestartet: In den ersten sieben Tagen waren mehr als 1500 Euro eingegangen. So wie bei Auryn herrschte große Freude im Verein. Katrin Bornmüller, „Chefin“ der Wittlicher IGFM, bedankte sich herzlich per E-Mail für die Hilfe aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Das Besondere an den IGFM-Projekten wie diesem: Bornmüller fährt selbst in die Krisengebiete, macht sich persönlich ein Bild von der verheerenden Situation, denen Menschen dort ausgesetzt sind. Bittet man die 78-Jährige, die Situation der Geflüchteten in Kurdistan Irak kurz zu beschreiben, sagt sie sofort; „Es fehlt an allem.“ Sie bittet dringend um Spenden unter der Nummer 66638.