Wegen Fahrbahnsanierungen : Bauarbeiten auf der A64 - Luxemburgpendlern droht Stau am Montag

Trier Ein Teil der A64 wird kurzfristig instandgesetzt. Am Montag um 9 Uhr beginnen die Arbeiten, Pendlern droht Stau.

Staugefahr für Pendler: Wegen eines Autobrands muss ein Stück der A 64 kurzfristig saniert werden. Das teilt die Autobahnmeisterei Schweich am Freitag mit. Am Montag, 8. Juli, wird die Fahrbahn vor der Biewertalbrücke in Fahrtrichtung Trier-Ehrang in voller Breite instandgesetzt. Dazu wird zunächst die rechte Fahrbahnhälfte und nach einer kurzen Auskühlzeit die linke Fahrbahnhälfte abgefräst und durch einen Gussasphaltbelag ersetzt. Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr und sollen planmäßig am späten Abend beendet sein. In dieser Zeit steht dem Verkehr nur jeweils ein Fahrstreifen in Richtung Trier-Ehrang zur Verfügung.