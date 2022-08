Sommer daheim : Grün, schrill, elegant: Kulturhauptstadt Esch

Hochöfen und moderne Architektur ergänzen einander in Esch’s Stadtteil Belval. Auch Cafés, Museen, und die Universität sind dort unter gebracht. Foto: TV/Anna Hartnack

Esch-sur-Alzette Die zweitgrößte Stadt Luxemburgs ist Europas Kulturhauptstadt 2022. Grund genug, Esch an der Alzette diesen Sommer besser kennenzulernen. Wir haben uns dort umgesehen und stellen Highlights für große und kleine Besucher vor.

Von Anna Hartnack

Wer mit dem Auto über die luxemburgische A4 nach Esch an der Alzette einfährt, merkt es sofort: Esch ist bunt. Wandgemälde, bemalte Bänke im Park, Brückenpfeiler mit Zeichnungen und farbenfrohe Unterführungen – überall ist es bunt. Mit einem regenbogenfarbenen Schild gibt sich Esch außerdem direkt am Ortseingang als LGBTQ-freundlich zu erkennen. Auch die moderne Architektur in der Innenstadt ist knallig. Aber nicht nur: Im Gegensatz zu den zeitgenössischen Bauwerken sind auf den ersten Blick auch viele Jugendstil- und neugotische Gebäude zu bewundern sowie Fassaden mit Art Déco-Verzierungen.

Die erste Station für Besucher: Die Infofabrik in der Innenstadt. In dem modernen Touristen-Büro liegen Reiseführer, Prospekte und Karten aus – auch in deutscher Sprache. (Außerdem gibt es dort schöne Mitbringsel. Die vielleicht aber später abholen, damit man sie nicht mitschleppen muss.) In der Infofabrik kann man sich auch für die wöchentliche Stadtführung anmelden. Die ist jeden Samstag um 14.30 Uhr. „Wir haben so ein Sprachen-Mischmasch“, sagt der Leiter der Infofabrik Christian Bettendorff. „Wir entscheiden meistens je nach den Anmeldungen, in welcher Sprache sie stattfindet. Aber es gibt sie auch auf Deutsch.“

Was ist da drin? 23 Skulpturen der Ausstellung „Nothing is Permanent“ säumen die Straßen. Foto: Anna Hartnack Foto: TV/Anna Hartnack

Wer mit kleinen Kindern unterwegs ist, kann sich von der Infofabrik auf einen der 51 Spielplätze der Stadt begeben. Einen großen gibt es im Stadtpark. Mit Klettergerüst und Seilrutsche. Ein besonderes Erlebnis: Direkt neben dem Bahnhof führen ein weißer Aufzug und eine weiße Fußgängerbrücke („Passerelle“) 21 Meter über die Schienen in den Wald, wo auch der Stadtpark gelegen ist. Wenn die erste Energie dort abgebrannt wurde, kann es von dort weiter gehen Richtung Tierpark. Der liegt oben auf dem Gaalgebierg und kann vom Spielplatz im Stadpark zu Fuß erreicht werden – allerdings geht es da bergauf. Wer sich den ersten Spielplatz lieber sparen möchte und direkt zum Tierpark gehen will, kann sich in einen der kleinen gekennzeichneten Busse (es steht groß Gaalgebierg auf den weißen Bussen, die „Navette“ genannt werden) setzen. Die bringen Besucher jede halbe Stunde gratis vom Bahnhof hinauf zum Tierpark und auch wieder zurück. Die Abfahrtszeiten hängen aus. Der Eintritt zum großen Park ist frei. Mit Hin- und Rückfahrt im Navette kann man für den Park gute zwei Stunden einplanen. Etwas mehr, falls man im Baumhaus-Café im Park etwas essen oder trinken möchte. Kinder können dort übrigens in Tunneln innen und außen herumklettern. Während des Sommers bietet der Escher Tierpark jeden Freitag eine Tier-Präsentation an. Anmeldung erforderlich unter (+352 27543752 oder deirepark@villeesch.lu)

Wandmalereien Foto: Ville de Esch

In der Innenstadt stehen außerdem 23 Skulpturen, die Teil der Ausstellung „Nothing Is Permanent“ sind. Einige sind lustig, andere stimmen nachdenklich. Für Kinder eignen sie sich wunderbar für eine Schnitzeljagd. Karten und mehr Infos unter nothingispermanent.lu

Die Fußgängerzone in Esch reicht vom Rathaus, dem Hôtel de Ville bis zum Widerstandsmuseum. Foto: TV/Anna Hartnack

Die Fußgängerzone in Esch-sur-Alzette reicht vom Rathaus bis zum Widerstandsmuseum. Foto: Ville de Esch

Etwas außerhalb der Stadt, zweieinhalb Kilometer von der Infofabrik entfernt, kommen kleine Eisenbahnliebhaber auf ihre Kosten: Auf der Miniatureisenbahn in Lankelz können kleine Gäste immer sonntags eine 15-minütige Fahrt auf einer Modelleisenbahn erleben. Die Bahn ist nur ein Drittel so groß wie das Original. (Infos unter Telefon +352 55 15 37. Geöffnet bis 15. Oktober.

Im Belval stoßen Industrie und moderne Architektur aufeinander. Die seit den 90er Jahren stillgelegten Hochöfen sind in das architektonische Bild des Stadtteils integriert. Foto: Ville de Esch

Der Stadtteil Belval, der sich mit und ohne Kind in jedem Fall lohnt, ist mit Ausnahme von ein paar Bushaltestellen ohne Straßenverkehr begehbar. In den vielen Innenhöfen mit Cafés zwischen alten Hochöfen, moderner Architektur und Industrieruinen lässt es sich prima rennen oder gemütlich sitzen.

Ein Blick in die Universitäts-Bibliotheks im Belval. Foto: Ville de Esch

Wer die künstlerische Seite von Esch kennenlernen will, kann sich beim fünf Kilometer langen Architektur-Rundgang einen Überblick verschaffen. Die Broschüre liegt in deutscher Sprache ebenfalls in der Infofabrik aus. Los geht es im Nordosten der Stadt am Berwartturm aus dem frühen 18. Jahrhundert. Richtung Friedhof geht es vorbei an einigen Wohnhäusern aus dem frühen 20. Jahrhundert und der neugotischen Josef-Kirche. Nach dem 2012 erbauten Friedensgericht geht es weiter auf der Alzette-Straße, Richtung Resistenzmuseum (Nationales Widerstandsmuseum) und vorbei unter anderem am Jugendhaus. Es ist eine leicht veränderte Nachbildung eines Jugendstilgebäudes in Paris und wurde 1907 gebaut. Der Rundgang endet an der Fußgängerbrücke (2009) und der Jugendherberge (2017). Die Fußgängerbrücke verbindet die Innenstadt mit der Parkanlage und überspannt auf 150 Metern ohne Stützen die Schienen. Skulpturen aus der Ausstellung „Nothing is Permanent“ stehen zum Teil an der Strecke des Architektur-Rundgangs.

Sehenswert ist die Konschthal – das Museum für Moderne Kunst am Boulevard Prince Henri (das ist auch der Name der Bushaltestelle beim Museum). Montags und dienstags ist die Kunsthalle geschlossen, an den anderen Tagen ist sie von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wer es lieber noch unkonventioneller mag, kann zum Bâtiment 4 gehen. Die Einrichtung unterstützt junge Künstler bei der Umsetzung und Ausstellung ihrer Ideen und experimentellen Kunst. Es gibt dort aber auch Workshops und Kurse. Infos gibt es unter batiment-4.lu.lu. Geöffnet ist das Bâtiment 4 montags bis samstag, 13 bis 19 Uhr.

Nahe des Stadtzentrums gibt es Wanderwege, wo vor einiger Zeit noch Erz abgebaut wurde. Foto: Ville de Esch

167 Kilometer Mountainbike-Trails gibt es im Minett. Rote Felsen säumen Teile der Strecke. Foto: Emile Hengen Foto: Ville de Esch/Emile Hengen

Zum Stadtteil Belval geht es am besten mit dem Bus. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg sind gratis, also einfach in einen der Busse am Bahnhof Richtung Belval steigen und nach etwa 15 Minuten Fahrt zum Beispiel an der Rockhal oder am Gare de Belval aussteigen. Und sich dann erst mal vom Areal, seinen vielen Gegensätzen, der Eleganz und dem Industriecharme überwältigen lassen.

In Belval stand früher Luxemburgs größte Eisenhütte. Bei der Entwicklung des Stadtteils sind die alten Industrieanlagen erhalten geblieben. Die Hochöfen beispielsweise sind in den 90er Jahren erloschen. 2006 wurde Belval wieder eröffnet, nachdem das Gebiet mehr als 100 Jahre nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war. 2010 wurde der Belval Gare – der Bahnhof – eröffnet. Es entstanden nach und nach Einkaufszentrum, Bürogebäude, Universitätsgebäude, Forschungszentren, Kino, die Konzerthalle Rockhal und eine Universitäts-Bibliothek. 2014 wurden auch die Hochöfen wieder zugänglich, nachdem sie konserviert wurden. Nun sind sie Teil des Ambiente im Belval.

Die Fußgängerbrücke, die Passerelle, führt von der Innenstadt in den Stadtpark. Foto: TV/Anna Hartnack

Hier stehen alle Zeichen auf Lokalstolz: Überall wird an den Status von Esch als Kulturhauptstadt erinnert. Auf dem Boden zeigen Pfeile in den luxemburgischen Nationalfarben rot, weiß und blau in die Richtung der Sehenswürdigkeiten. Unter einem Hochofen können Touristen neben einem großen rot-weiß-blauen „X“ Fotos machen. Restaurants mit Terrassen liegen ebenfalls an der Hochofenstraße, die nur für Fußgänger zugänglich ist.

Neugotisch, Jugendstil, Art Déco, modern: Der Architektur-Rundgang ist fünf Kilometer lang. Foto: Ville de Esch

Wer nicht ins große Einkaufszentrum will, sondern nachhaltiger bummeln will, kann ins BENU-Village. Hier wird alles wieder verwertet: Aus alten Textilien werden neue gefertigt, alte Möbel werden aufgewertet und weiterverkauft, Essen, das sonst weggeschmissen würde, wird hier in einem Restaurant verarbeitet. Ziel ist ein Öko-Dorf. In einer dorfähnlichen Struktur sollen Tätigkeiten ausgeübt werden, die im Einklang mit natur- und sozialverbundenen Werten stehen. Infos unter benu.lu/de.

Übrigens: Die Stadt und die 12 anderen Gemeinden im Süden Luxemburgs kann man auch mit einer Augmented Reality App entdecken. Insgesamt gibt es 14 Touren, bei denen eine virtuelle Reiseführerin namens Charlotte die Besucher durch die Region führt. Die App „discovAR minett“ ist für iOS und Android erhältlich

Was gibt es rund um Esch? Zuallererst: Natur. „Die Natur ist nie weit entfernt“, sagt auch Jill Hopp von der Infofabrik. Nur zwei Kilometer von der Stadt entfernt ist das Naturschutzgebiet Ellergronn. Bis noch vor ein paar Jahrzehnten war Ellergronn ein Grubengebiet, das zum Eisenerzabbau genutzt wurde. Mittlerweile haben sich hier viele Tierarten in dem Gebiet mit Bächen und Flüsschen angesiedelt, die man mit etwas Glück auch auf den Wanderwegen und Lehrpfaden entdecken kann. Es gibt noch mehr Wanderwege im Minett, allerdings weiter entfernt von Esch. Mehr Infos dazu gibt es hier: visitminett.lu/de/erleben/wandern-spazieren

Mountainbike Touren: sechs Mountainbike Trails gibt es im Minett Tal – 167 Kilometer insgesamt durch rotes Steingebirge. Die Touren können alleine, in der Gruppe oder auch mit einem Mountainbikeführer bestritten werden. Die 28 Kilometer lange Strecke „Belvaux – Differdange“ ist anspruchsvoll und verspricht Nervenkitzel an felsigen Abhängen und langen Anstiegen und Abfahrten. Infos zu den anderen fünf Strecken gibt es unter visitminett.lu/de/redrock-mtb-trails

Ellergronn und Belval bei Esch Foto: Ville de Esch