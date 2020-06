Kommentar : Ein Trauerspiel

Für die Stadt Trier ist die lange Verzögerung bei der Reaktivierung der Trierer Weststrecke Fluch und Segen zugleich. Denn die Unsicherheit und mehrfache Verschiebung des Starttermins zwingt auch die Verwaltung dazu, ihre Planung und die dafür notwendigen personellen Ressourcen immer wieder anzupassen.

So ist der Ausbau der Luxemburger Straße erledigt. Auch der Römerbrückenkopf wird sich neu präsentieren, bevor die ersten Personenzüge am Haltepunkt West Station machen. Der Neubau des Kreisverkehrs wird eine der schwierigsten Straßenbauprojekte seit langer Zeit. Mindestens 1,5 Jahre lang können sich dann die Anwohner der Bonner Straße ansehen, was ihnen blüht, wenn der Haltepunkt Kaiser-Wilhelm-Straße gebaut und im Anschluss ihre marode Straße saniert wird. Notgedrungen wäre das bei Einhaltung der ursprünglichen Zeitplanung für die Weststrecke schon in den nächsten Monaten passiert.