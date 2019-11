Portrait : Ein Trierer auf Goldsuche in Down-Under

Erfolgreicher Geschäftsmann, Goldsucher, Fernseh-Abenteurer und Hobby-Viehzüchter: Der Trierer Andreas Macherey hat viele Eisen im Feuer. Foto: Jan Söfier

Trier „Goldrausch in Australien“ heißt eine Doku-Abenteuerserie des Fernsehsenders DMAX. Hauptakteur ist der Trierer Self-Made-Man Andreas Macherey. Ab Mittwoch läuft die vierte Staffel der Erfolgsproduktion.

Es ist April oder Mai, Ende der 90er Jahre. Die Regenzeit ist gerade vorbei im australischen Busch. Der Trierer Andreas Macherey, damals Ende 20, ist mit einem Kumpel in Australien. Genauer: in den Palmer River Gold Fields in North Queensland. Seit dem 19. Jahrhundert sind hier Glücksritter unterwegs. Mit einem Metalldetektor sucht Macherey einen Bachlauf ab. Rings herum steht hohes Gras. Der Detektor piept. Macherey nimmt die Spitzhacke und gräbt. Er holt einen Klumpen aus der Erde. Es schimmert. Gold. Er hat sein erstes Nugget gefunden. Nicht groß. Drei Gramm. Heute hat es einen Wert von rund 120 Euro. Macherey ist angefixt.

1991, im Alter von 21 Jahren, war er zum ersten Mal nach Australien gereist. Er hatte gerade seine Ausbildung als Energieanalgenelektroniker abgeschlossen. Zeit, um etwas von der Welt zu sehen. Ein halbes Jahr ist er mit seinem Kumpel unterwegs. Als er nach Trier zurückkommt, lässt Australien ihn nicht los. 1993 fliegt er wieder runter. Für zehn Monate. Mit einem Kumpel reist er im Geländewagen einmal um den Kontinent herum und zwei Mal quer hindurch. 50 000 Kilometer. Es ist auch eine Sinnsuche. Was soll er mit seinem Leben anfangen?

Info „Goldrausch in Australien“ auf Sendung Die Abenteuerserie mit dem Trierer Andreas Macherey als Hauptakteur läuft ab Mittwoch, 20. November, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr wieder auf dem Doku-Sender DMAX. Die vierte Staffel beginnt mit einer Doppelfolge, die in der Nacht um 0.15 Uhr wiederholt wird. Die weiteren Folgen laufen dann immer mittwochs um 20.15 Uhr.

Macherey will seine Australien-Erfahrung beruflich nutzen. 1994 gründet er mit nur 2000 Euro Startkapital vom Zimmer seiner Eltern aus eine Reise-Agentur für maßgeschneiderte Australien-Reisen. Von dem Geld kauft er einen Computer und ein Faxgerät. „Boomerang-Reisen“ nennt er sein Geschäft. Später steigt seine Freundin Monika und heutige Frau ins Business ein.

Macherey hält Dia-Vorträge in Trierer Buchläden. Dazu gibt es Kangeroo-Burger, er importiert australische Produkte und verkauft sie in einem Geschäft in der Brückenstraße: Didgeridoo, Gemälde, Stiefel, Outback-Hüte aus Hasenhaar. Der Fleiß und unermüdliche Einsatz zahlt sich aus: Über die Jahren eröffnen zwölf Boomerang-Reisebüros in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Zu Australien kommen andere Fernziele, Afrika, die USA.

Die Liebe zu Australien – und zur Goldsuche – bleibt trotz des boomenden Geschäfts bestehen: Mindestens ein Mal im Jahr ist Macherey mit dem Detektor auf dem Down-Under-Kontinent unterwegs. Einmal findet er ein großes Specimen (Gestein mit Gold) mit über 80 Gramm Goldgehalt. Der Wert: 4000 Euro.

Einer seiner besten Freunde ist seit Jahrzehnten hauptberuflicher Goldsucher: Matthew Vaughan. Immer wieder gehen die beiden gemeinsam auf Goldsuche. Das ist bis heute so.

Vaughan lebt das ganze Jahr über im Outback, hat eine eigene Miene. Nuggets kann man mit einem Metalldetektor finden, Feingold aber nicht. Dafür hat Vaughan eine zehn Tonnen schwere Goldwaschtrommel, bei der mit viel Wasser abgebaggerte Erde gewaschen wird – immer in der Hoffnung, dass feinste Goldstücke hängen bleiben.

2011 hat Andreas Macherey die nächste Geschäftsidee: Wie wäre es, wenn man die abenteuerliche Goldsuche mit der Kamera festhalten würde? Kurzerhand nimmt er einen Kameramann mit, lässt einen Trailer schneiden, bietet ihn dem Doku-Sender DMAX an. Sein Angebot: Den ersten Film gibt’s gratis. Wenn er dem Sender gefällt und gut läuft, zahlt DMAX für die Folgeproduktionen. Die Strategie geht auf: DMAX bestellt weitere Folgen von „Goldrausch in Australien“. Seitdem sind Macherey und sein Kumpel Vaughan im Geschäft.

Für die vierte Staffel waren sie drei Mal vier Wochen lang in Australien Gold suchen und haben mit Baggern ein altes Flussbett in den Palmer River Gold Fields ausgehoben. Und sie waren im Zentrum des Kontinentes Opale suchen – „mit Erfolg“, sagt Macherey, der gemeinsam mit der Autorin Monika Traut-Bonato auch das Buch „Goldrausch in Australien“ herausgegeben hat. Neun Folgen à 44 Minuten wurden für die vierte DMAX-Staffel produziert und „immer ging es lebensgefährlich zu“, sagt Macherey und lacht. Er übertreibt dabei nur ein bisschen: Giftige Schlangen, Spinnen und Skorpione lauern überall. „Beinahe wären wir von einem Zyklon erwischt worden und mussten mit dem Hubschrauber aus dem Busch geflogen werden. Das war kernig.“ Mit dabei war auch Machereys 20-jähriger Sohn Tobias. Dazu Kameramann Thomas Danebrock und Produzent Matthias Hagen. Beide sind seit der zweiten Staffel im Boot. Vor Ort müssen die Goldsucher immer improvisieren, nie wissen sie, was sie erwartet, was sie finden werden. Dieses Abenteuergefühl transportiert die Dokumentation sehr eindrücklich.

Seine Firma Boomerang Reisen hat Macherey mittlerweile verkauft. Eine neue Leidenschaft gibt’s aber schon: den Hobbybauernhof in Naurath mit 42 schottischen Highland-Rindern.

Der Trierer Andreas Macherey, sein Sohn Tobias und Profi-Goldsucher Mat Vaughan sind die Abenteurer der Doku „Goldrausch in Australien“. Foto: privat