Bildung : Die vielen verschiedenen Wege zum Ziel faszinieren ihn

Info

Am Bundeswettbewerb Mathematik können Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen teilnehmen. Auf sie warten knifflige Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Jugendliche, die Spaß an der Mathematik haben, sollen ihre Fähigkeiten erproben, ausschöpfen und weiterentwickeln. Die Teilnehmenden können die Aufgaben der ersten Runde entweder allein lösen oder sich in Gruppen maximal zu dritt zusammenschließen. Alle Preisträger der ersten Runde qualifizieren sich für die zweite, in der neue Aufgaben in Heimarbeit gelöst werden müssen. In Runde drei werden dann die Bundessieger in Fachgesprächen ermittelt.

Der Bundeswettbewerb Mathematik wurde 1970 auf Initiative des Stifterverbands ins Leben gerufen. Ausrichter ist Bildung & Begabung, das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Partner des Mathe­matik­wettbewerbs 2021 ist die Lepper-Stiftung aus Daun.