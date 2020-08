Vereine : Ein Urgestein des Ehriker Karnevals

Seit vier Jahrzehnten erster Vorsitzender des Theater- und Karnevalsvereins „Blau-Weiß“ 09 Ehrang: Jürgen Haubrich. Foto: Foto Strauß Trier

Trier-Ehrang Jürgen Haubrich ist mit 68 Jahren seit vier Jahrzehnten Vorsitzender des Vereins „Blau-Weiß 09 Ehrang“. Seine selbst gedichteten Büttenreden auf den Kostümsitzungen sind legendär.

(red) Er ist einer der dienstältesten Vorsitzenden aller Karnevalsvereine in der Region Trier: Jürgen Haubrich ist seit 40 Jahren erster Vorsitzender im Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang. Zuletzt wurde er im Juli 2019 einstimmig für eine weitere und gleichzeitig wie von ihm angekündigt letzte Amtszeit bestätigt.

1971 hatte Haubrich erste Berührungspunkte mit der närrischen Zeit: Er kaufte sich seine erste Eintrittskarte zu einer Kappensitzung bei dem Verein. Das Problem beim Einlass: Die Platznummer auf seiner Karte existierte nicht. Dort, wo er seinen Platz gefunden hätte, stand die Technik. Kein guter Start in den Karneval. Haubrich blieb dennoch. Die Sitzung gefiel ihm, und er entschloss sich schnell, aktiv mitzuwirken.

Er wurde Mitglied, schrieb für die Session 1972 eine Büttenrede, in der er einen Schuljungen von 1910 (Gründungsjahr des Vereins 1909) spielte. Ein – zur allgemeinen Überraschung – überaus großer Erfolg. Dieser gelungene Start von Null auf den ersten Platz motivierte ihn, weiterzumachen. Seitdem bereichert er jedes Jahr das Programm der Kostümsitzungen mit mindestens einer Büttenrede aus der eigenen Feder – also seit nunmehr 48 Jahren; auch das ist rekordverdächtig.

Durch seine berufliche Erfahrung bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg bekam er nach seinem Beitritt als Mitglied noch im selben Jahr den Posten des Schriftführers angeboten und stieg somit 1972 in den Vereinsvorstand auf. Die Entscheidung scheint die richtige gewesen zu sein. Seit 48 Jahren gehört er ununterbrochen dem Vorstand an.

Als „Jürgen I. von Kyll und Mosel“ regierte Haubrich 1975 als Karnevalsprinz in Ehrang, bevor er 1976 zum Geschäftsführer des Vereins gewählt wurde und 1977 mit dem Ehranger Urgestein Willi Feil (83) das Humoristenduo „Die Ehriker Viezbrieda“ gründete. 40 Jahre lang standen die beiden mit deftigem Ehriker Platt erfolgreich in der „blau-weißen“ Bütt, bevor sich der Ältere 2017 in die karnevalistische Rente verabschiedete. Beide gründeten danach den Ehriker Mundartstammtisch, der bei seinen Treffen regelmäßig viele Interessenten anzieht (Informationen unter www.blau-weiss-ehrang.de/mundartstammtisch).

1980 wurde Haubrich zum ersten Vorsitzenden gewählt. „Dieser Posten bringt es mit sich,“ sagt Haubrich, „dass man dem alten Wahrspruch des Vereins ,Allen wohl und niemand weh’ nicht ausnahmslos gerecht werden kann. Gleichwohl blicke ich stolz auf meine Vereinslaufbahn zurück“. Von 2002 bis 2006 führte er zusätzlich souverän als Präsident durch die Programme der blau-weißen Kostümsitzungen.

Sein schauspielerisches Talent bringt er in die 1980/1981 wieder gegründete Theaterabteilung des Vereins ein, deren Wirken sich aktuell in bis zu sechs Aufführungen pro Jahr niederschlägt. In diesem Jahr verschiebt der Verein seine Spielzeit wegen der Corona-Pandemie ins Frühjahr 2021. (der TV berichtete).

Auch über „seinen“ Verein hinaus engagiert sich Haubrich im Trierer Karneval. Seit 1972 nimmt er, so lange wie kaum ein anderer, an den Delegiertenversammlungen der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) teil und gehörte deren Geschäftsführendem Präsidium von 1992 bis 1997 an. Im BDK-Landesverband Rhein-Mosel-Lahn ist er immer noch Kassenprüfer.

Er war 21 Jahre Schatzmeister der Gemeinschaft Ehranger Ortsvereine (GEOV), und sechs Jahre deren Vorsitzender. Seit 2001 ist er Ehrenvorsitzender. Er moderierte 17 Mundartabende der CDU Ehrang/Quint und war 14 Jahre als Ortsbeiratsmitglied politisch aktiv. Seit zwei Jahren gehört er dem Vorstand des Vereins Ehranger Heimat an und moderiert die neuen Ehranger Heimatabende.

Menschen schmunzeln, wenn er betont, „dass ihm bei so viel Engagement seine Familie doch das Wichtigste ist“. Seine Frau Erika ist seit 1974 Mitglied des Vereins und zeichnete viele Jahre als Gardeleiterin, Jugendleiterin, Imbissleiterin und Schatzmeisterin des Fördervereins verantwortlich.

Heute tragen seine drei Kinder zum Erhalt des Brauchtums Karneval und Laienschauspiel in Ehrang bei. Sohn Heinz Haubrich verantwortet die Licht- und Tontechnik aller Veranstaltungen, Tochter Maria Mayer hat die Positionen der Geschäftsführerin und Jugendleiterin inne und Tochter Anna Haubrich ist als Schriftführerin im Förderverein tätig. Dass alle fünf Enkelkinder im Karneval mitmachen und zahlreiche Verwandte im Verein aktiv sind, versteht sich von selbst. Immerhin sind zwei Onkel und zwei Kusinen Ehrenmitglieder des Theater- und Karnevalsvereins.