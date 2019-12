Solidarkarte : Weihnachtsgeschenk für 11 000 Trierer

Trier Mit der neuen Solidarkarte erhalten Menschen mit unterdurchschnittlichem Einkommen bald ermäßigten Eintritt für viele kulturelle Einrichtungen in Trier. Wirklich zufrieden ist damit aber noch niemand.

Monika Berger ist zufrieden. „Die Zahl der Menschen, die finanziell benachteiligt sind, steigt leider stetig. Die Solidarkarte ist für diesen Personenkreis ein Weihnachtsgeschenk.“ Die Sozialexpertin der SPD bedankte sich in der aktuellen Stadtratssitzung für die breite Zustimmung aller Fraktionen für das neue Angebot, von dem bald 11 000 Menschen in der Stadt profitieren können. Einen speziellen Antrag müssen diese dafür nicht stellen. Den Berechtigungsausweis in Kreditkartengröße erhalten sie unbürokratisch parallel zum Leistungsbescheid. Jedes Mitglied einer Familie erhält eine eigene Solidarkarte, deren Gültigkeit auf ein Jahr beschränkt ist.

Die SPD hatte am 14. März 2018 im Trierer Stadtrat den Antrag gestellt, die Einführung einer Solidarkarte zu prüfen. Vier Arbeitskreissitzungen und fast zwei Jahre später ist das Konzept fertig, und die ersten Angebote sind eingetütet. Ermäßigte Konditionen gewähren: das Theater, die Stadtbibliothek Weberbach, Schatzkammer, Stadtmuseum Simeonstift, Museum am Dom, Tufa, TTM (Trier Tourismus und Marketing GmbH), Stadtbibliothek Walderdorff, Volkshochschule, die Trierer Freibäder, Stadtbad, Messepark-Gesellschaft und elf Sportvereine von 85 angeschriebenen.

Weitere Ermäßigungen können jederzeit ergänzt werden, worauf nicht nur Wolf Buchmann (Bündnis 90/Die Grünen) hofft. Die konstruktive Diskussion in den vergangenen Monaten wertet er als positives Beispiel für die Zusammenarbeit im Stadtrat. Ähnlich sieht es auch Jutta Albrecht (CDU). „Der ursprüngliche Antrag hat sich in den vergangenen 15 Monaten durch die Diskussion mit allen Fraktionen deutlich weiterentwickelt. Einer Partei mit ,C’ im Namen steht es gut zu Gesicht, das zu unterstützen.“

Christa Kruchten-Pulm (AfD) bewertet das neue Angebot auch wegen dieser Einschränkungen „allenfalls als Sozialkarte light“. Vom ursprünglichen Ziel sei nicht viel übrig geblieben. Tobias Schneider (FDP) hat ein anderes Problem. „Das Thema Diskriminierung ist nicht gelöst“, gibt der Liberale zu Bedenken, dessen Fraktion sich bei der Abstimmung für die Einführung als einzige enthält. Auf der personalisierten Karte sollen zwar nur Name, Geburtsdatum und die Unterschrift des Bezugsberechtigten vermerkt sein. Dennoch beklagt Schneider: „Sie ist so etwas wie ein Amtsausweis, mit dem man sich an der Kasse in der Öffentlichkeit als finanzschwach outen muss.“