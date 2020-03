Heimat und Genuss : Ein Weinstand mit wunderschöner Aussicht

Info

Der Klüsserather Seitensprung des Moselsteigs heißt Sagenweg. An verschiedenen Aussichtspunkten werden lokale Geschichten und Sagen auf Hinweistafeln beschrieben. Der Startpunkt des Weges ist auch wegen der Parkplätze direkt an der Wetterstation gewählt worden. Auf dem Zuweg gehen die Wanderer auch einen Teil des Weinerlebnispfads. „Gleich zu Beginn entlang steiler Serpentinen erfahren die Wanderer am eigenen Leib und über die Infotafeln, was es für Winzer bedeutet, an einer Steillage zu wirtschaften“, sagt Winzer Günter Herres. Belohnt werde man dann aber oben beim Weinstand mit der Aussicht und am Sonntag auch mit einem Wein, den man dann ganz anders wertschätzend trinke. Neben der Bergstation gibt es im Ort Klüsserath auch eine Vinothek bei der Post, wo die lokalen Weine probiert und gekauft werden können.