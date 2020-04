SARS-CoV-2-Erreger : Ein weiterer Infizierter im Kreis Trier-Saarburg

Trier/Trier-Saarburg Im Landkreis Trier-Saarburg hat sich ein weiterer Mensch mit dem SARS-CoV-2-Erreger infiziert. Das hat das Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Montag mitgeteilt.

Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Landkreis Trier-Saarburg auf 174. Davon gelten 128 Personen als geheilt, so dass aktuell noch 46 Menschen infiziert sind. In der Stadt Trier bleibt es bei insgesamt 95 Infektionen. Dort wurden 84 Personen aus der Quarantäne entlassen, so dass derzeit elf Menschen infiziert sind.