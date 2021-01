Gesundheit : Ein weiterer Todesfall aus dem Landkreis

Info

Hoch war die Bereitschaft der Bewohner des Alloheims Senioren-Residenz „AGO Pluwig“ sich impfen zu lassen. Pünktlich zur ersten Impfung im Zuge der Covid-19-Bekämpfung in dieser Woche erschien das zuständige Team in der Einrichtung. Ende Dezember 2020 haben bundesweit die Impfungen von Bewohnern und Mitarbeitern in den Einrichtungen der Alloheim Senioren-Residenzen begonnen. „Die Impfbereitschaft war sehr hoch“, bilanziert Einrichtungsleiter Sascha Staub den aktuellen Verlauf in der Residenz am alten Dorfplatz. „Genaue Zahlen können wir vor dem Hintergrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht nennen. Diese werden aber von den Behörden erfasst.“ In drei Wochen erfolgt ein weiterer Impftermin, der im Zuge der Prophylaxe und Immunisierung so vorgesehen ist.