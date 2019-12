Theater : Bunte Liebe in der Tuchfabrik

Trier Die Schmit-z Family zeigt mit „Ein wirklich liebenswertes Haus“ ihr jährliches Theaterstück der Adventszeit. Humor und Vielfalt kommen dabei nicht zu kurz.

Mit großer Bühnenpräsenz spielt Julius Milde seine Figur Bonnie, in die sich im Laufe des Abends bestimmt alle Zuschauer – egal welchen Geschlechts – ein wenig verliebt haben dürften. Petra Schmitt überzeugt als bayerische Bistrobesitzerin und gute Seele und ihr „the shit is a Datschi“ ist ein Knaller.

Doch auch in den besten Plätzchenteig rutscht mitunter eine bittere Mandel: Die kommt in Person von Alexandra von Stetten-Langenburg daher: Attitüde und Optik der Frau in weißer Bluse und grauem Hosenanzug sowie hochgestecktem blonden Haar und Brille lassen sofort die richtige Assoziation aufkommen. Kerstin Wiwie gibt überzeugend und präzise die Unsympathin vom Dienst, wenn sie ihre Frau (Caroline Hermes) anschnauzt: „Nur weil ich lesbisch bin, muss ich nicht jeden linksalternativen Unsinn mitmachen.“ Zusammen mit „Putzfrau“ Yasha (Esther Marx) macht sie den anderen das Leben schwer.

Aber „who the fuck is Alice“ möchte man summen, denn am Ende geht natürlich alles gut aus. Alex Rollinger gibt dem stehend applaudierenden Publikum auf den Weg mit: „Da, wo Liebe ist, ist es gut!“ Schade nur, dass vom bunten Teller nur die noch etwas abbekommen, die sich lange vor der Adventszeit um Karten bemüht haben: Alle vier Termine (die nächsten am 6. und 7. Dezember) sind bereits ausverkauft.