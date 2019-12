Literatur : Einblicke in die Welt der Spuren

Trier Das AutorenForum Trier hat seine neue Textsammlung vorgestellt.

Viele Zuhörer kannten das AutorenForum Trier bereits von den Präsentationen der ersten drei Bände. Den neuen Gästen erklärte die Leiterin des Forums, die zugleich Herausgeberin der Anthologiereihe ist, dass die Teilnehmer in den monatlichen Sitzungen ihre Texte zu einem Arbeitsthema vorstellen, die dann besprochen werden. Ergebnisse der Arbeit werden einmal im Jahr in den erwähnten Anthologien veröffentlicht.

Im vierten Band haben die Autoren die Welt der Spuren entworfen – ein komplexes Thema. So abwechslungsreich wie die Geschichten und Gedichte im Buch, so facettenreich erwies sich die Lesung. Während in Alfred Schilz‘ Geschichte ein Reporter der Wahrheit auf der Spur war, führte Anita Koschorrek-Müller in ihrer Erzählung die Zuhörer zunächst auf eine falsche Fährte. Regina Stoffels nahm die Zuhörer auf amüsante Weise in die Kindheit eines katholischen Elternhauses der 50er Jahre mit. In Heike Siemanns metaphorischer Erzählung wurden Spuren aus der NS-Zeit entdeckt.