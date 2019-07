Polizei : Einbrecher am Wochenende in Trier erfolgreich

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende, 12. bis 14. Juli, in ein Büro in der Trierer Maximinstraße eingebrochen und haben ein Fahrrad gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten sie durch eine Tordurchfahrt in den Hinterhof des Gebäudes, wo sie ein Fenster aufbrachen und in das Büro eindrangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hier entwendeten sie ein Trekkingfahrrad der Marke Giant. Das Fahrrad ist schwarz mit blauen Streifen.

Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Numerianstraße erbeuteten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen, 14. Juli, Bargeld und ein Laptop. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Diebe zwischen 3 und 4 Uhr über ein Fenster in die Gäststätte ein. Hier entwendeten sie Bargeld und einen Laptop.