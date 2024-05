Prozess in Trier Da halfen Entschuldigungsbriefe an Opfer nichts: Trierer muss wegen Einbruchsserie in Haft

Die von der Staatsanwaltschaft vorgetragene Anklage gegen den Angeklagten Kevin G. liest sich lang. Dem 32-Jährigen aus Trier werden 36 Taten, die meisten davon Einbrüche oder Einbruchsversuche, zur Last gelegt. Zunächst meist in Kleingartenhäuschen, später auch in fremde Wohnungen, Firmen oder öffentliche Einrichtungen.