Polizei : Einbrecher dringt in Newel über Terrassentür in Haus ein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Newel Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Newel beschäftigt die Kriminalpolizei Trier. Als der Bewohner des Einfamilienhauses in der Straße Im Pesch am Montag kurz nach 16 Uhr von der Arbeit nach Hause gekommen sei, habe er festgestellt, dass er ungebetenen Besuch von einen Einbrecher hatte, so die Polizei.

Der unbekannte Täter habe sich offenbar tagsüber Zutritt zum Haus verschafft. Hierzu habe er die gartenseitig gelegene Terrassentür aufgehebelt. Der Einbrecher habe mehrere Räume nach Beute durchsucht.