(red) Unbekannten Täter drangen laut Mitteilung der Polizei in den Morgenstunden des Samstags, 30. März, um 4.39 Uhr in eine Gaststätte in Trier-Biewer ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter durch ein geöffnetes Fenster in die Gaststätte in der Biewerer Straße und entwendeten Bargeld.