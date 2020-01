Polizei : Einbrecher erbeuten Geld, Schmuck und Maschinen

Trier Die Polizei meldet vier Einbrüche im Trierer Stadtgebiet aus den vergangenen Tagen.

Zunächst drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Wohnanwesen in der Medardstraße ein, während die Bewohnerin schlief. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und Bargeld. Zudem durchsuchten sie einen in der Nähe abgestellten, unverschlossenen Wagen, ohne allerdings etwas zu stehlen.

Im selben Zeitraum machten unbekannte Täter laut Polizei auch Beute in einer Firma für Werbetechnik in der Ottostraße in Trier-Euren. Hier schlugen sie ein Fenster ein und durchwühlten mehrere Räume. Sie entkamen unerkannt mit diversen Kleinmaschinen, Werkzeugen und einem Computer.

Einen weiteren Einbruch verübten bislang unbekannte Täter von Samstag auf Sonntag in Büroräume in der Südallee. Die Täter drangen zunächst in den bewohnten Teil des Gebäudes ein, um sich Zugang zur Kanzlei zu verschaffen. Dort stahlen sie Bargeld.

Ebenso machten sie keinen Halt vor dem islamischen Kulturzentrum in der Luxemburger Straße. Nachdem sie sich in der Silvesternacht erfolglos an mehreren Türen des Gebäudes zu schaffen machten, entwendeten sie eine in einem öffentlich zugänglichen Raum angebrachte Spendenbox.