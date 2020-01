Einbrecher scheitern an Terrassentür in Trier-Trimmelter Hof

Trier (red) Unbekannte haben laut Polizei versucht, in ein Haus im Trimmelter Hof in Trier einzubrechen. Die Tat sei im Zeitraum vom 10. Dezember, 14 Uhr, bis zum 3. Januar, 17 Uhr, verübt worden.

Die Täter hätten versucht, über den Garten des Hauses in der Januarius-Zick-Straße in das Gebäude einzudringen. Wie die Polizei weiter mitteilte, bohrten sie hierzu mehrmals in die Terrassentür.