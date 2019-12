Polizei : Einbrecher scheitern in Föhren an Terrassentür

Foto: TV/Klaus Kimmling

Föhren Unbekannte haben laut Polizei versucht, in eine Wohnung in Föhren, Gartenfeld, einzubrechen. Die Tat sei im Zeitraum von Sonntag, 24. November, 16 Uhr, bis Sonntag, 1. Dezember, gegen 8 Uhr verübt worden. Der oder die Täter hätten versucht, über den hinteren Gartenbereich in das Reihenhaus einzudringen.

Dabei hätten sie mit Hilfe eines Werkzeugs an der Terrassentür gehebelt, die jedoch dem Einbruchsversuch standgehalten habe.