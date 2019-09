Polizei : Einbrecher stehlen Geld in Trierer Firmengebäude

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Einbrecher sind laut Polizei am Wochenende in ein Firmengebäude in der Trierer Loebstraße eingedrungen. Die unbekannten Täter hätten sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu dem Gebäude verschafft und dort Bargeld gestohlen.

