Polizei : Einbrecher stehlen nichts

Trier Erst brachen sie in ein Bekleidungsgeschäft ein, dann aber zogen sie ohne Geld oder Kleidung ab. Vermutlich in der Nacht zu Dienstag, 3. September, gingen bislang unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in der Trierer Hornstraße auf Beutezug.

Das teilt die Polizei in Trier mit. Auf bislang noch ungeklärte Art und Weise gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes. Sie entwendeten nichts.