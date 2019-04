später lesen Blaulicht Einbrecher stehlen Schmuck Teilen

(red) Unbekannte Täter drangen laut Mitteilung der Polizei zwischen Donnerstag, 21. März, und Samstag, 30. März, in ein Mehrfamilienhaus in der Markusstraße ein. Durch Aufhebeln einer Wohnungstüre im Erdgeschoss, gelangten ein oder mehrere Täter in die Wohnung, suchten zielgerichtet nach Diebesgut und entwendeten Schmuck.