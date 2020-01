Polizei : Einbrecher stehlen Schmuck in Mertesdorf

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Mertesdorf Unbekannte sind amDonnerstag, 23. Januar, in ein Einfamilienhaus in Mertesdorf eingebrochen. Die Täter drangen im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 19 Uhr über eine Tür im rückwärtigen Bereich in das Haus ein und durchwühlten mehrere Räume.

Dabei entwendeten sie diversen Schmuck.